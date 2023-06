Nasce comitato di aiuti all’Emilia

Calenzano per l’Emilia Romagna: nasce un comitato, promosso dal Comune e aperto a tutte le associazioni locali che vogliano organizzare iniziative per raccogliere fondi, e aiutare territori e popolazioni. La scelta è maturata dopo un incontro, nei giorni scorsi, con le associazioni che si occupano di solidarietà e protezione civile. Le adesioni al comitato si possono manifestare per mail a [email protected]

L’obiettivo è individuare un ente locale con cui "gemellarsi" per individuare insieme un intervento specifico, in modo da portare un aiuto concreto alle popolazioni colpite. Il ricavato delle iniziative, insieme alle donazioni dei cittadini, confluiranno in un unico conto corrente che sarà aperto per lo scopo. Dal 9 al 18 giugno, intanto, con la collaborazione di diverse realtà, alla Casa del popolo di Calenzano è in programma "Calenzano solidale", cene, bar, incontri e musica con parte del ricavato devoluto alla Romagna.