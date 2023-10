Firenze, il sindaco Nardella caccia i venditori abusivi passando in strada

Firenze, 4 ottobre 2023 – Il problema dei venditori abusivi nel centro storico è conosciuto e ormai vecchio di anni. Persone che propongono ogni genere di mercanzia. Un “filone” delle vendite abusive è quello delle stampe a olio.

Che vengono piazzate in mezzo di strada dai venditori irregolari che in alcune occasioni, come documentato in questi anni dalla Nazione, provano a truffare ignari turisti. Nella giornata di mercoledì 4 ottobre due venditori hanno piazzato a terra le loro stampe.

Siamo in piazza Duomo e proprio in quel momento è passato il sindaco Dario Nardella. Che, passando in strada, ha allontanato gli abusivi stessi, facendo l’atto di raccogliere le stampe che vendevano per mandarli via. I due hanno preso la loro mercanzia e hanno girato i tacchi. La scena è stata ripresa con un telefonino e poi postata su Welcome to Florence.