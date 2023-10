Nardella: “Non fare allarmismi sul rischio terrorismo”

Firenze, 17 ottobre 2023 - "Firenze è una delle città più controllate dalle forze dell'ordine e dall'intelligence per quel che riguarda i rischi terroristici, non credo che si debba fare allarmismo ma è importante che tutti i cittadini ci segnalino situazioni che siano sospette e lo segnalino alle forze dell'ordine che stanno facendo il massimo per garantire la massima sicurezza alla nostra comunità e al nostro territorio".

Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di un'iniziativa a Palazzo Vecchio. "Siamo tutti scossi per quello che è successo a Parigi qualche giorno fa, quello che è successo a Bruxelles ieri - ha aggiunto -. Siamo di fronte a situazioni difficilmente prevedibili, si tratta di singole persone che agiscono e non di reti o gruppi organizzati. Confido nella grande esperienza nell'intelligence italiana nel prevenire attentati di questo tipo".