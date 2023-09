Nardella tira dritto su stadio e aeroporto: “Avanti con tenacia”. E guarda alle elezioni europee

Firenze, 4 settembre 2023 – Dall’Europa allo stadio passando per l’aeroporto. Il sindaco di Firenze Dario Nardella, ai microfoni di Radio Bruno, torna sui grandi temi della città e non solo.

"Do tutta la mia disponibilità al Partito democratico per le prossime elezioni europee ma non sono io a decidere e non sgomito. In molti mi hanno chiesto una disponibilità di questo tipo e non mi tiro indietro. Ne ho parlato in un'occasione con Elly Schlein ma c'è tempo, non voglio mettere pressione sulla segretaria", ha detto il primo cittadino

“Ho registrato sullo stadio Franchi molto interesse, è una bella sfida: una parte rilevantissima di risorse già l'abbiamo, 130 milioni di euro. Se non la vogliamo perdere dobbiamo fare la gara d'appalto per questa parte non appena, ed è questione di giorni, sarà pronto il progetto esecutivo di Arup. Per volontà dello stato italiano lo stadio Franchi è tutto vincolato, non è il Comune che mette i vincoli”, ha ricordato il sindaco.

“Non lascio abbandonato lo stadio Franchi nel cuore di Firenze - ha proseguito - , bisogna che se lo mettano tutti in testa, perché lo schifo e la vergogna dell'abbandono dello stadio Flaminio di Roma, progettato sempre da Nervi, non li voglio replicare nella mia città". Riguardo allo stadio Padovani “si sta facendo il progetto per realizzarlo - ha aggiunto Nardella - dando prima di tutto una risposta al rugby, e poi lo metteremo a disposizione della Fiorentina”.

L’altro grande tema è lo scalo di Peretola. Matteo Renzi nei giorni scorsi aveva ribadito l’importanza dell’aeroporto non senza polemiche: “C'è un punto chiave per il futuro della città che si chiama aeroporto. Sono 15 anni che il Pd dice che l'aeroporto va fatto. Vorrei capire, caro Pd, se qualcuno ha cambiato idea”, aveva detto il leader di Italia Viva.

E Nardella replica: "Ho mai detto che sono contrario o fatto qualcosa contro l'aeroporto? È nel nostro programma di mandato e stiamo andando avanti. Il partito fiorentino è determinato, chiedetelo al segretario cittadino se ha contrarietà, perplessità sulla pista dell'aeroporto. Quindi queste polemiche francamente non mi interessano, non ci toccano".

"Polemiche e attacchi non mi interessano- aggiunge incalzato dal conduttore di Radio Bruno sui rapporti personali con il senatore - andiamo avanti con umiltà e tenacia per la nostra strada perché rispondiamo ai cittadini, parliamo coi cittadini. Per noi e per me questo è il punto fondamentale, portare in fondo un programma di mandato, farlo con grande trasparenza e grande correttezza. Poi i rapporti personali sono personali, ma ho sempre avuto rispetto per tutti".