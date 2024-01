Musiche, giochi e laboratori per bimbi. Arriva il Carnevale

Laboratori di creatività per la costruzione di originali maschere, baby dance, yoga, intrattenimento e performance musicali, Ma anche merende, sfilata e divertimento in piazza per quattro appuntamenti dedicati al divertimento dei più piccoli. Da domenica al 13 febbraio torna Carnevale in Piazza, rassegna diventi promossa dalla Comune di Greve in Chianti in collaborazione con i Genitori Attivi, il Centro commerciale naturale, la Scuola di Musica, il Bar #PostAzione, il Teatro Boito. Le iniziative si svolgeranno presso la sala della Casa del Popolo del capoluogo, in piazza Matteotti, al Teatro Boito e al bar sociale #PostAzione. E se non mancheranno le occasioni per stupirsi e giocare con la magia e la poesia di clown e giocolieri e illusionisti, tra gli eventi spiccano anche le esibizioni musicali della scuola di musica di Greve basate sulle percussioni e le sfilate e annesse premiazioni in teatro con l’Associazione Tarumba.

"Siamo felici di aver messo in piedi una ricco calendario di iniziative per i più piccoli e le loro famiglie", dichiara l’assessore alla Cultura Giulio Saturnini. Sabato dalle 15 alle 18 a Strada nona edizione di "Maschere per strada" negli spazi del centro civico della frazione e una sfilata con la premiazione delle maschere più belle. Il Carnevale di Strada è frutto della collaborazione tra Pro Loco e Comune. A San Polo in Chianti il 13 febbraio si festeggia il Carnevale una merenda pomeridiana in piazza, rigorosamente in costume. Dalle 16 nel piazzale delle scuole spuntino a base di schiacciata alla fiorentina, cioccolata calda, vin brulé. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Montessori Chianti e dal comune di Greve in Chianti.