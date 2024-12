Musica unisce generazioni: concerto degli studenti alla RSA San Lorenzo di Firenze

La musica unisce generazioni. Nonni e nipoti si sono ritrovati a condividere uno spettacolo davvero speciale in una sala concertistica d’eccezione: la RSA San Lorenzo a Firenze. Gli studenti dell’indirizzo musicale della scuola media Redi dell’Istituto comprensivo Caponnetto di Bagno a Ripoli hanno dato vita a un emozionante concerto davanti a circa cinquanta anziani ospiti della struttura.

Lo spettacolo, durato oltre un’ora, ha spaziato attraverso un repertorio musicale variegato: dal classico Valzer di Chopin ai brani contemporanei come “Viva la Vida“ dei Coldplay, passando per il romantico “My Heart will go on“ di Celine Dion, fino a pezzi più ritmati come “Easy Winners“ di Scott Joplin e il celebre “Can Can“ di Offenbach. I giovani musicisti, con violini, chitarre, flauti e pianoforte, si sono alternati in duetti, interpretazioni solistiche e brani corali per poi unire gli strumenti nell’emozionante versione di “Oh Happy Day“, col coinvolgimento attivo nel battito delle mani degli speciali spettatori.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’Istituto comprensivo Caponnetto e il Consorzio Zenit, ha donato un bel pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo ha promosso un’esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani studenti. "È stata un’occasione preziosa per i nostri ragazzi di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica - commenta la professoressa Olivia Gigli -. Le note possono essere uno straordinario strumento sociale capace di unire le persone".

"Questi progetti trasformano la nostra residenza in un luogo aperto alla comunità, dove la tenerezza e la musica riescono a risvegliare emozioni sopite - sottolinea Francesca Tarantini, educatrice della Rsa -. È stata un’esperienza intergenerazionale molto preziosa e commovente sia per i nostri anziani ospiti che per i giovani studenti".

All’organizzazione dell’evento hanno lavorato la dirigente scolastica dell’istituto Caponnetto Maria Luisa Rainaldi i professori dell’indirizzo musicale Maria Grazia Angelica Giannetta, Francesco Russo, Sara De Santis e Marco Giacomini, oltre ai vertici, operatori e educatori della Rsa San Lorenzo.