Museo del Tesoro, apertura speciale Il Museo del Tesoro della Basilica di Santa Maria all’Impruneta apre oggi in orari speciali, presentando un patrimonio artistico e religioso di inestimabile valore legato alla storia della chiesa. Grazie a una convenzione tra Comune e parrocchia, si potrà ammirare questo tesoro in periodi prestabiliti, in attesa della completa riapertura permanente.