Musei gratis a Firenze: Mostre da visitare per i Residenti - Florence Art Week

Torna oggi la Domenica Metropolitana, ricca come non mai, perchè in piena "Florence Art Week". Tutti i residenti della Città Metropolitana possono visitare gratis i musei cittadini e prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate da Comune, Città Metropolitana e Mus.e, col supporto di Giotto, love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini. Tra i tanti appuntamenti a Palazzo Medici Riccardi, è aperta la mostra "Depero. Cavalcata fantastica"; mentre al Museo Novecento doppio appuntamento con "Mapplethorpe Von Gloeden. Beauty And Desire" e le opere di Cecily Brown: artista inglese che ha saputo reinventare il rapporto tra l’arte contemporanea e la grande arte figurativa dei secoli passati.

Il Forte di Belvedere ospita la personale di Nico Vascellari: "Melma", con video, sculture, collage, installazioni che indagano la relazione tra uomo e natura. Al Mad Murate Art District c’è la mostra "Drawing Everyday", diario visivo di Stefano Chiassai, curata da Valentina Gensini.

Nel Museo di Palazzo Vecchio, nel salone dei Dugento, è visibile il quinto ciclo degli arazzi dedicati alle Storie di Giuseppe. E nella del Carmine, è possibile accedere ai ponteggi per il restauro della Cappella Brancacci per trovarsi a tu per tu con gli affreschi di Masaccio, Masolino e Filippino Lippi. Tutto il programma su http:met.cittametropolitana.fi.itnews

O.Mu.