Musart, gran finale all’alba. Patrizio Fariselli in concerto

È Patrizio Fariselli il protagonista del concerto all’alba di Musart Festival Firenze. Appuntamento domani mattina alle 4,45 nel secolare Chiostro degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti, in piazza della Santissima Annunziata, a pochi passi dal Duomo. Tra i maggiori pianisti e compositori italiani, Patrizio Fariselli ha legato per anni il proprio nome agli Area, di cui è stato cofondatore, per poi dedicarsi al jazz – Steve Lacy, Howard Johnson, Art Farmer, solo per citare alcune collaborazioni – alla musica per cinema e teatro, continuando così una ricerca musicale che spazia dalle musiche arcaiche alla musica contemporanea, oltre a uno studio sempre più raffinato del pianoforte. "Chi fa musica è un maestro non solo dei suoni, ma anche del tempo perché lavora in territori dove il tempo non è più lineare e dove succedono cose che non si sa bene come descrivere a parole" è il pensiero dell’artista che dal vivo ripercorrerà alcuni successi degli Area – in particolare dall’album d’esordio ’Arbeit Macht Frei’, di cui si è celebrato il 50esimo anniversario – rielaborati con delle variazioni per solo pianoforte, inediti scritti negli anni ed esperimenti di improvvisazione radicale.

Il concerto all’alba è l’evento che solitamente conclude il Musart Festival Firenze, la rassegna estiva il cui spirito è abbinare grandi concerti ad arte e cultura. Ma quest’anno ci sarà un piccolo cambio di programma visto che il live dei Pooh è stato posticipato a domenica 28. Il concerto si terrà a Pratolino, al Parco Mediceo di Firenze, dove stasera è tutto esaurito per Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, ovvero il concerto dei Cccp - Fedeli alla linea, tornati sulle scene a 40 anni dal primo Ep, ’Ortodossia’.