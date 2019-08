Sondaggi archeologici per la tramvia, trovati resti delle mura di Arnolfo

Lo annuncia l'assessore Giorgetti. Il ritrovamento in viale Matteotti all'altezza di via Lamarmora. "E' una profondità che non interferisce con la realizzazione della sede tranviaria".

