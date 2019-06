Firenze, 3 giugno 2019 - Oltre alla pubblica sicurezza, l'attenzione dei carabinieri in occasione del Motomondiale al Mugello è stata rivolta soprattutto a prevenire la circolazione di stupefacenti.

Csita e Batman, due cani del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Firenze, a supporto della Stazione di Scarperia, nel pomeriggio di venerdì hanno avvicinato dei veicoli, orientando così le ricerche. Effettuate le verifiche del caso, in uno è stata trovata marijuana, in possesso di un belga di trentaquattro anni. I venti grammi occultati nel cruscotto sono stati quindi sequestrati e l’uomo è stato denunciato.

Più sostanzioso il carico rinvenuto nell’altro mezzo: diciotto grammi di cocaina, nove di speed, droga a base di anfetamine e caffeina, sette grammi di hashish, sette di marijuana e diverse banconote, all’incirca duemila euro, tutto sequestrato. I due uomini trovati con la "roba", due bosniaci di 47 e 35 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. Processati per direttissima a Firenze, sono stati sottoposti a divieto di dimora in Toscana.

Non solo droga. I militari della Stazione di Firenzuola sono intervenuti per sedare una lite tra due avventori di un chiosco. I militari si sono impegnati non poco per riportare la calma, tanto che hanno dovuto arrestare uno dei due contendenti, un 37enne di Firenzuola, per violenza, resistenza e lesioni ad un pubblico ufficiale. Sarà processato per direttissima a Firenze.