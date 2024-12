Mozart e Stravinskij. Al Maggio con Bolton

Un concerto importante per l’ultimo appuntamento della programmazione sinfonica dell’anno al Teatro del Maggio.

In cartellone ci sono Praga di Mozart (per gli esperti è la Sinfonia n. 38 in re maggiore K. 504)

e due composizioni di Igor Stravinskij: la Suite da concerto Pulcinella e la Sinfonia di salmi per coro e orchestra.

L’appuntamento è per sabato alle 20 nella Sala Zubin Mehta, con il maestro Ivor Bolton sul podio dell’orchestra e del coro del Maggio. Un ritorno per Bolton, uno dei più autorevoli interpreti delle musiche dei due compositori in programma, dei quali ha inciso numerose composizioni, che arriva a oltre sette anni di distanza dall’ultima volta a Firenze. Oggi è direttore principale della Basel Sinfonieorchester, direttore artistico del Teatro Real di Madrid e direttore principale della Dresden Festival Orchestra.

Un ritorno dopo anni, ma Bolton è un habitué del Maggio. Questa direzione, infatti, è la sedicesima davanti all’orchestra fiorentina, iniziata al Teatro Comunale nel marzo del 1988.

E questa volta porta in scena tre composizioni rilevanti. La prima prende il nome dalla città in cui fu eseguita la prima volta, e la cui genesi è datata 6 dicembre 1786.

La suite da concerto Pulcinella, invece nacque dalla collaborazione tra Stravinskij e il fondatore dei ’Ballets Russes’, Sergej Pavlovič Djagilev, nel 1919. Fu proprio quest’ultimo a scoprire a Napoli i manoscritti di Pergolesi su Pulcinella e a proporli al compositore russo, a quel tempo a Parigi.

La Sinfonia di salmi per coro e orchestra, è invece datata 1930 e fu composta per il 50esimo annviersario della Boston Symphony Orchestra.