MotoGp Successo su tutti i fronti Sold out degli alloggi e sugli spalti

Non sono certo i numeri dei tempi di Valentino Rossi. Ma il Mugello Circuit stavolta sorride. Gli spalti e i prati del Motomondiale sono tornati a riempirsi, con oltre 135 mila presenze nei tre giorni, e circa 78 mila la domenica delle gare. Si sono riempiti spalti e prati, e si sono riempite anche le strutture ricettive, di ogni genere, in tutto il Mugello. Un successo a trecentosessanta gradi.

Solo in Alto Mugello si è registrato qualche camera vuota, ma in quell’area pesano ancora le difficoltà legate ai gravissimi danni per il maltempo, le strade chiuse o praticabili con limitazioni, e questa incertezza ha spostato altrove, ma solo in parte, i pernottamenti degli appassionati. Per il resto dell’offerta ricettiva mugellana sono state giornate da tutto esaurito. Complessivamente nell’area mugellana sono oltre quattrocento gli esercizi tra alberghi, bed and breakfast, agriturismi, con 3.250 camere e 7.800 posti letto. Nei giorni del Motomondiale era dura trovare qualcosa di disponibile.

Anche il sistema dei parcheggi, gestiti dalla Pro Loco di Scarperia, su trentadue ettari di terreni, ha retto bene e testimonia del buon afflusso complessivo: "Abbiamo accolto 7mila vetture – dice il presidente della Pro Loco Matteo Campertogni –, senza contare le tante auto parcheggiate lungo strade o in campi usati come parcheggi abusivi. L’organizzazione ha tenuto bene, ed è stato bello l’afflusso della gente".

Evidenzia il successo dell’evento anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ringrazia tutti, dal direttore dell’autodromo Paolo Poli al sindaco Ignesti, dal personale del circuito ai commissari di pista, forze dell’ordine, volontari e operatori "che hanno garantito assistenza sanitaria alle 140mila persone presenti".

La Regione – dice Giani – "sostiene convintamente il Gran Premio, che è volano di rilancio e di ripresa economica di tutto il territorio del Mugello con importanti ricadute per tutti i settori". Adesso parte quindi il conto alla rovescia, in attesa del prossimo grande appuntamento di motori.

Paolo Guidotti