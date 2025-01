Mostra su Staino. Ora il gran finale

Ultime due settimane all’Acciaiolo per la mostra omaggio a Sergio Staino. La mostra è una produzione di Lucca Comics & Games e fa parte di un percorso di approfondimento e digitalizzazione dell’opera di Staino avviato lo scorso marzo, per la creazione di un archivio e di un centro proprio a Scandicci. "Sergio Staino – L’arte di vivere tra satira e impegno", è curata da Laura Vaioli (direttrice dell’Accademia TheSign di Firenze) e Pio Corveddu è realizzata da Lucca Crea – Lucca Comics & Games, con il Comune di Scandicci, Regione Toscana, Unicoop Firenze, l’associazione culturale "Bobo e dintorni", e il sostegno della Fondazione CR Firenze.

Fino al 18 gennaio il Castello dell’Acciaiolo diventerà anche la sede per un ciclo di incontri con alcuni dei principali autori italiani di satira, oltre a trasformarsi in un laboratorio di attività pensate per i ragazzi. Gli ultimi due saranno sabato alle 15,30 con Lido Contemori, il 18, giorno di chiusura della mostra saranno presenti Maicol & Mirco con Ilaria Staino. All’interno dell’area espositiva è stata ricreata la scrivania di Staino/Bobo, dove tutti saranno invitati a farsi un selfie e postarlo sui propri canali social. E sono tante le persone che si fermano per dare un’occhiata alle vignette dell’artista che portano il pubblico a riflettere su temi universali.

Orari di apertura: da giovedì a domenica e festivi, dalle 14 alle 19. Ingresso libero.