Mostra e laboratori. Tutta Campi ricorda. Paolo Staltari

Un sabato per ricordare Paolo Staltari, insegnante ed ex consigliere comunale, morto a gennaio dopo una malattia. Originario di Pallagorio, in Calabria, amante della pittura, considerava Campi la sua città di adozione: qui viveva e lavorava e anche in occasione delle ultime amministrative si era seduto fra i banchi del consiglio comunale nella lista Leonardo Fabbri Sindaco. Ecco quindi che i tanti che lo hanno conosciuto, oggi vogliono ricordarlo con un ‘Evento artistico-culturale, quello che tiene vivo il cuore, in memoria di Paolo Staltari’. Si tratta di una mostra delle sue opere e di una serie di laboratori ludico-creativi, sotto l’atrio del Comune, a partire dalle 15.