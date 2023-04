Mostra dell'Artigianato a Firenze, i provvedimenti su sosta e transito

Firenze, 19 aprile 2023 – Dal 25 aprile prenderà il via a Firenze la Mostra dell'Artigianato, in programma come sempre alla Fortezza da Basso. Per consentire le operazioni di allestimento/disallestimento e lo svolgimento dell’evento è stata predisposta una serie di provvedimenti di circolazione. Si inizia il 21 aprile (fino al 24 aprile) con quelli legati alle operazioni l’allestimento. Si tratta di divieti di sosta e transito su piazzale Bambine e Bambini di Beslan, sulle rampe di accesso e uscita del piazzale e sul controviale interno di viale Strozzi (lato Fortezza) nel tratto tra piazzale Montelungo e l’ingresso principale della Fortezza.

Come riporta una nota di Palazzo Vecchio per quanto riguarda i provvedimenti nei giorni della mostra (dal 25 aprile al 1° maggio) in piazzale Caduti dell’Egeo (eccetto pista ciclabile) scatteranno divieti di sosta e di transito. Passando alle operazioni di disallestimento, i primi provvedimenti saranno istituiti il1° maggio: da mezzanotte alle 23 saranno in vigore divieti di sosta e di transito in viale Strozzi, lato piazzale Montelungo (dall’ingresso all’uscita del parcheggio del binario 16, corsia di sinistra rispetto alla direzione di marcia). Chiusura anche per la Rampa Spadolini e via Caduti di Nassiriya. Il 1° e il 2 maggio saranno in vigore anche i divieti di sosta e transito sul piazzale Bambine e Bambini di Beslan, sulle rampe di accesso e uscita del piazzale e sul controviale interno di viale Strozzi dal semaforo di viale Strozzi a Porta Santa Maria Novella.

Nic.Gra.