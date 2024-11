Mostra del bestiame. Mercati e spettacoli. La Ginestra in festa

Appuntamento oggi, a Ginestra Fiorentina, frazione di Lastra a Signa, con la 15esima edizione della "Mostra del Bestiame" che animerà da mattina a sera le vie del paese. Il programma prevede la chiusura della via Chiantigiana dalle 8 fino alle 20, con tante attività in programma: la fiera del bestiame, la fattoria didattica, l’allestimento di un mercatino di vintage, modernariato, arte e ingegno, spettacoli equestri, vendita di prodotti locali a km 0 come l’olio novo, il vino, le bruciate, le ficattole e i bomboloni.

Ci saranno poi dimostrazioni di "caccia al tartufo" con i cani, sculture in legno realizzate dal vivo con la motosega, antichi mestieri, battesimo della sella e tante iniziative per i più piccoli. La "Mostra del Bestiame" è una manifestazione organizzata dall’associazione "Un Paese Ritrovato" con il patrocinio del Comune di Lastra a Signa.

Per tutta la durata dell’evento i negozi della frazione di Ginestra Fiorentina saranno aperti al pubblico.