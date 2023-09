Mostra dei fumetti. Diabolik sarà la star

Scandicci capitale dei fumetti. Comincia domani la mostra mercato scambio di dischi, cd e fumetti a ingresso libero. Appuntamento al palazzetto dalle 9 alle 19. Domenica invece l’orario di apertura è fino alle 18. In tutto saranno oltre settanta espositori provenienti da ogni parte d’Italia; in esposizione fumetti anni ‘60 o antecedenti (Tex) o dei supereroi preferiti. A completare il quadro vinili di tutti i gusti e generi, videogiochi, figurine, manga, Pokémon e tanto altro. Per gli appassionati di Diabolik sarà presente il disegnatore Riccardo Nunziati.