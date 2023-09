Mostra a Bagno a Ripoli: Omaggio al Sequi artista e eroe di San Vincenzo

C’era anche il cane Sagoma alla mostra di quadri realizzati dal suo "amico umano" Fabio Sequi. Come poteva mancare lui, che era fedele accompagnatore del 36enne morto nelle acque di Rimigliano a San Vincenzo il 6 agosto per salvare due persone, nonché protagonista nel suo autoritratto e in tanti altri quadri. L’amore che li legava era davvero forte. C’erano anche i genitori di Fabio, Nedo e Luciana, e ai suoi amici, che hanno organizzato l’iniziativa, all’esposizione dei quadri dell’artista-eroe appesi nella sala consiliare a un mese dalla sua scomparsa e nel giorno che sarebbe stato del suo compleanno. Presenti anche il sindaco Francesco Casini, il presidente del consiglio comunale Francesco Conti e alcuni assessori e consiglieri. Si tratta della prima iniziativa ufficiale organizzata nel nome di Fabio per il quale il sindaco di San Vincenzo ha proposto la ricompensa al valor civile. Manuela Plastina