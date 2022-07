Bagno a Ripoli, cade nel fiume Ema: morto

Firenze, 7 luglio 2022 - Cade nel fiume Ema a Bagno a Ripoli e viene trovato morto. È succcesso nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 luglio, in via Abele Bikila. Necessario è stato l'intervento del nucleo sommozzatori per recuperare il corpo.

Sono stati i vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, a intervenire nel comune di Bagno a Ripoli, per soccorrere una persona caduta nel Fiume Ema. I vigili del fuoco, insieme al nucleo sommozzatori, hanno recuperato la persona affidandola al medico del 118 che ne ha constatato il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.