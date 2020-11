Firenze, 2 novembre 2020 - Un malore mentre stava lavorando con la macchina fotografica al collo. E' morto il fotografo Alessio Quadri, 66 anni. Sabato mattina è stato colto da un malore mentre stava documentando la situazione dopo la notte di guerriglia nel centro di Firenze. I soccorsi sono stati immediati, ma la situazione era grave e Quadri si è spento nella giornata di domenica.

La notizia è stata diffusa dall'Associazione Stampa Toscana, che in un messaggio "esprime profondo cordoglio per la scomparsa del collega fotoreporter Alessio Quadri" e lo ricorda così: "Cresciuto alla scuola dell'indimenticato Red Giorgetti, grande fotoreporter de l'Unità, Alessio era conosciuto e stimato dai colleghi per serietà e disponibilità. L'associazione Stampa Toscana stringe in un forte abbraccio la sua famiglia e tutti i colleghi fotoreporter fiorentini".