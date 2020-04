Firenze, 10 aprile 2020 - È morto Alberto Sensini, scrittore ed ex direttore de La Nazione di Firenze. Nato nel 1927 a Camerino si è laureato in lettere a Urbino, e poi ha insegnato italiano alle scuole medie di Pioraco, poi a Matelica. Ha cominciato in quel periodo a collaborare con la Tribuna, il Mondo, il Corriere d'Informazione, la Nuova Antologia, il Mulino.

Nel 1960 viene assunto al Corriere della Sera a Roma, e dopo qualche anno diventa editorialista e capo della redazione romana. Per molti anni è stato presidente della Stampa Parlamentare. Nel 1976 viene designato direttore del Tg2, ma non accetta l'incarico. Nel 1977 viene nominato direttore de La Nazione di Firenze, incarico che ricopre fino al 1981. Poi ha ripreso ad insegnare, mantenendo la collaborazione con il Gazzettino di Venezia e la Gazzetta del Sud, a Macerata, nella facoltà di Scienze Politiche, e a Roma, alla Luiss, alla Scuola di Giornalismo.

Ha scritto numerosi saggi sulla politica e testi di educazione civica per le scuole.