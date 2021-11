Firenze, 8 novembre 2021 - Tragica scoperta dei vigili del fuoco intervenuti in via Beccari, zona Firenze sud, a Firenze per soccorrere una persona. La squadra, subito dopo la richiesta del 118, si è messa in moto per intervenire prontamente ma, una volta dentro l'abitazione, i vigili del fuoco hanno trovato in camera da letto il corpo senza vita di una donna.

Il medico del 118 ne ha constatato il decesso, avvenuto presumibilmente da diversi giorni. Si tratta di una donna nata nel 1947. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato.