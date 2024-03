Balzerani, morta la terrorista che rivendicò l’omicidio dell’ex sindaco di Firenze Conti

Firenze, 4 marzo 2024 – E’ morta Barbara Balzerani, 75 anni, la terrorista che nel 1986, due giorni dopo l’uccisione dell’allora sindaco di Firenze Lando Conti rivendicò l’agguato dal carcere. Balzerani ha segnato la sanguinosa storia d’Italia a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. Partecipò a numerosi omicidi come dirigente della colonna romana delle Brigate Rosse. Era stata condannata all’ergastolo. Dopo il declino e la crisi delle Brigate Rosse, Balzerani fu arrestatata il 19 giugno 1985 assieme a Gianni Pelosi. Dal carcere rivendicò appunto l'omicidio dell'ex sindaco.

Sulla morte di Barbara Balzerani uno dei figli di Conti, Lorenzo, ha detto all’Adnkronos: “Non provo nulla”.

Lorenzo Conti quando il padre venne ammazzato aveva appena 20 anni. E non ha mezzi termini parlando dell'ex brigatista: "Lei ha continuato a rivendicare, a fare di tutto e di più. Non è stata punita dallo Stato come sarebbe dovuta essere punita, sempre 'benedetta' da qualcuno, e ora se n'è andata via. Bene, giustissimo, ora pagherà quello che dovrà pagare, con tutti i morti che ha fatto. Se c'è il Signore, speriamo ci sia una giustizia divina".