Morire di Speranza, Incontro di Preghiera per la Piccola Peruviana Scomparsa a Firenze

No, non si può morire di speranza. Non si può lasciare alla profondità delle acque e al freddo delle frontiere o al caldo dei deserti la vita di una madre, di un bambino, di un nostro coetaneo, di un padre. E va restituito il nome a chi non ce l’ha fatta. Nella Firenze ferita dalla scomparsa di una piccola peruviana, della quale si attendono notizie di vita, Sant’Egidio invita oggi, alle 18, a partecipare all’incontro di preghiera ‘Morire di speranza’ nella chiesa di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi in Borgo Pinti 58: sperare ed avere memoria, lavorare per i corridoi umanitari, non accettare che sia messa in discussione la legge del mare, una regola d’umanità per la quale chi è in pericolo deve essere salvato, pregare per aprire il cuore a un’azione concreta. "E’ un dramma che ci chiede di non restare indifferenti alle sofferenze di tutti coloro che sono costretti a lasciare la propria terra, in cerca di salvezza dalla guerra, l’instabilità politica, la povertà, le catastrofi legate ai cambiamenti climatici", spiega la Comunità di Sant’Egidio.

Mi.Bra.