Montessori, storia di una donna

Chi era Maria Montessori? Una delle prime donne medico d’Italia, una scienziata, una grande educatrice che ha saputo creare un metodo innovativo, ancora oggi diffuso in tutto il mondo. Ma non solo: accanto alle sue straordinarie teorie c’è la vicenda ancor più straordinaria di chi ha lottato per sconfiggere pregiudizi, attraversato il Regno d’Italia, vissuto due guerre mondiali e la dittatura fascista. Tutto questo sarà al centro di "Una storia da raccontare. Maria Montessori, la storia di una donna eccezionale", lo spettacolo in scena domani (ore 21) al Teatrodante Carlo Monni di Campi. Nell’ambito della rassegna "Teatro nel teatro", che trasforma il palcoscenico del Dante in un vero e proprio "ridotto", un viaggio nella vita di una donna moderna, dura, ostinata, spesso spiazzante, candidata ben tre volte al premio Nobel per la pace. Un racconto a teatro, con la regia di Andrea Bruno Savelli e lo sguardo e le parole di uno psicologo, Emanuele Palagi, alla scoperta di una delle figure più importanti e rivoluzionare del diciannovesimo secolo.