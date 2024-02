Montefioralle, chiusa la via lungo il borgo. La viabilità alternativa

E’ chiusa per lavori di interramento della linea elettrica da parte di Enel Distribuzione, la strada comune di Montefioralle nel tratto che, tra i due semafori, costeggia il borgo. Il divieto di transito vale per i veicoli e per i pedoni. In alterativa, per raggiungere la Sp 118 occorre percorrere la sr 222 Chiantigiana in direzione Panzano. In alternativa si può procedere verso la Sp 92. I mezzi con massa inferiore alle 7,5 t, possono imboccare la Sc di Zano dal centro abitato di Greve. Info 055.9360111.