Montagna di rifiuti in un terreno privato intimata la proprietà

Via Lavanderia, gli incivili hanno scaricato rifiuti in un terreno privato. L’amministrazione ha ricevuto la segnalazione della discarica e sta cercando di capire quale sia la soluzione per liberare l’ambiente da un ammasso di rifiuti così importante. Della questione si sta occupando la polizia municipale, che dovrà concordare con il proprietario l’intervento di pulizia. In quel terreno a due passi dalla strada sono stati mollati tantissimi rifiuti: materassi, reti e altri materiali di scarto. Gli agenti hanno avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili. Ma nel frattempo l’area va ripulita. Dal 10 ottobre c’è stato anche un giro di vite sugli abbandoni rifiuti, con ammende che vanno da mille a 10mila euro.