’Montagna dei ragazzi’. Escursioni e gite sulle colline

Il 15 settembre ritorna la "Montagna dei Ragazzi". Sarà la 15° edizione per l’evento che attira ogni anno sempre più appassionati e curiosi. Come da tradizione, si svolgerà nel parco comunale di Poggio Valicaia e sulle colline di Scandicci.

Ma quest’anno c’è una bella novità: grazie alla costituzione negli scorsi mesi del Gruppo di Alpinismo Giovanile e alla disponibilità di accompagnatori titolati e qualificati, in programma c’è anche un’escursione senza i genitori.

È dedicata a ragazzi di età compresa tra i 9 e i 17 anni. La partenza sarà alle 8,45 dal parcheggio del parco. Alle 9 invece partirà la "Escursione Family CAI" per ragazzi con i genitori, accompagnati anche in questo caso da personale qualificato. Le escursioni attraverseranno diversi tratti della rete sentieristica delle Colline di Scandicci per poi riunirsi nella sede della Racchetta al Poggio La Sughera.

Nel pomeriggio, si gioca: dalle 13,15 nel prato sommitale ci saranno varie aree a libero accesso con giochi a finalità didattica sull’orientamento e l’ambiente. Una paretina attrezzata permetterà ai ragazzi, sotto la supervisione del Gruppo Alpinistico, di provare l’arrampicata.

Alle 16,30 merenda per tutti.