Sesto Fiorentino (Firenze), 1 gennaio 2020 - Una famiglia di tre persone, padre, madre e bimba di due anni, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in ospedale per una intossicazione da monossido di carbonio. E' successo poco dopo le una di notte in una abitazione di piazza De Amicis a Sesto Fiorentino. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Calenzano, coadiuvati dal nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), che hanno rillevato presenza di monossido nell'abitazione. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dell'appartamento.

