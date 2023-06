Mondo Convenienza, il neosindaco di Campi Bisenzio scrive a prefetto e questore

Campi Bisenzio, 9 giugno 2023 – Il neosindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, ha scritto a prefetto e questore perché “fortemente preoccupato per la crescente tensione al presidio dei lavoratori" e quindi per chiedere che le due autorità diano il loro contributo per rasserenare gli animi.

''Dobbiamo scongiurare in ogni modo l'esplosione di un conflitto tra lavoratori”, ha dichiarato Tagliaferri. “Lo dico oggi, a più di 24 ore dal gravissimo episodio che si è verificato nel piazzale di Mondo Convenienza, dove un trasportatore ha forzato il presidio dei lavoratori Cobas in protesta, investendo una persona con il proprio veicolo. Un episodio gravissimo sul quale mi auguro che le forze dell'ordine, presenti in massa nei pressi dell'azienda, possano fare chiarezza quanto prima”.

“Dal canto nostro, come Comune di Campi Bisenzio – conclude il sindaco - siamo pronti ad ospitare le parti in causa per un confronto serio e sereno sul futuro del punto vendita e dei lavoratori di Mondo Convenienza''.