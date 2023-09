Mondo Convenienza, SiCobas annuncia proteste in 13 città per i lavoratori delle ditte in appalto

Firenze, 1 settembre 2023 - Il sindacato SiCobas ha annunciato con una conferenza stampa una settimana di mobilitazione nazionale dall'8 al 15 settembre a favore dei lavoratori delle ditte in appalto di Mondo Convenienza, tra cui quelli che effettuano come servizi esterni il montaggio, il carico, lo scarico e il trasporto dei mobili. Le proteste si terranno in quella settimana con presìdi fissi davanti a 13 punti vendita in tutta Italia. Il 9 settembre si terrà una manifestazione davanti al negozio di Prato.

L'annuncio delle iniziative è stato fatto da Luca Toscano in un punto stampa davanti al deposito di Campi Bisenzio (Firenze), teatro di una "vertenza - spiega lui stesso - in atto da 100 giorni con la ditta Rl2 appalto esterno di Mondo Convenienza. Siamo ancora a nulla. A luglio la Cgil aveva dichiarato chiusa la vertenza ma non è vero. Nulla è successo e si continua a non applicare il contratto. L'unica cosa che c'è è un impegno generico chiesto da Mondo Convenienza alle ditte che lavorano in appalto per essa, di applicare un contratto collettivo nazionale nei rapporti con i dipendenti ma non si è verificato niente di concreto finora. Abbiamo chiesto ad agosto alla Regione di riconvocare il tavolo ma non ci è stato fatto sapere niente". Nel pomeriggio una piccola delegazione di SiCobas, guidata dallo stesso Luca Toscano, è andata alla sede della Regione Toscana per farsi ricevere e rinnovare la richiesta di convocazione del tavolo della vertenza per il deposito di Campi. "Il 6 settembre saranno 100 giorni ininterrotti di sciopero", ha ricordato Toscano annunciando per quel giorno un'assemblea pubblica alle ore 19 in via Gattinella a Campi seguita da una cena e un concerto "per sostenere i lavoratori in lotta".