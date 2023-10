“Picchetti forzati, aggrediti due lavoratori”. Mondo Convenienza, rabbia Si Cobas

Firenze, 2 ottobre 2023 – “Mentre eravamo al tavolo in Regione hanno sfondato il nostro presidio con i camion. Il picchetto è stato forzato e due lavoratori sono stati aggrediti”. A denunciare l’accaduto è il sindacato Si Cobas e la vicenda è ancora una volta quella relativa a Mondo Convenienza.

L'immagine di uno dei lavoratori aggrediti diffusa dai Si Cobas

"Mentre si stava per concludere, con un nulla di fatto, il tavolo in Regione Toscana – scrivono i una nota i rappresentanti Si Cobas – i soliti caporali della Rl2 hanno aggredito i due lavoratori rimasti al presidio di via Gattinella e forzato il picchetto con i camion. Non è questo che ha interrotto la trattativa, perché anche oggi la trattativa non è mai potuta iniziare - sottolinea il sindacato -. Perché l'azienda, quando si prova a passare dalle parole ai fatti, non vuole trattare”.

Prosegue la nota. “Non è uscita dal tavolo una soluzione, ma almeno si è fatta chiarezza su due punti fondamentali: l'abolizione del regolamento aziendale significa poco e nulla. Perché l'azienda vuole far rimanere in piedi lo stesso meccanismo diabolico ed illegale delle 'trasferte mensili’. Al tavolo, di fatto, ci è stato proposto un accordo che avrebbe 'legalizzato’ quello stesso meccanismo che obbliga al lavoro straordinario, impedisce di godere di ferie, malattie e di denunciare infortuni, salvo pagare una decurtazione dello stipendio di un minimo di 345 euro, anche fino alla perdita del 40% del salario mensile”.

Il sindacato annuncia che "il presidio e il picchetto continuano fino a che Mondo Convenienza e le ditte in appalto non avranno chiaro che l'unica soluzione è aprire una reale trattativa al tavolo”