Mondo Convenienza Firenze: La Carica dei Trecento "Siamo sotto Ricatto"

Oltre 300 persone si sono ritrovate ieri sera a Campi in sostegno dei lavoratori in appalto di Mondo Convenienza da quasi due mesi in sciopero per chiedere condizioni di lavoro migliori. La manifestazione, a cui hanno aderito da Arci Firenze a Prc al Comitato 25 aprile di Prato, è partita dalla sede dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia. Il corteo è a sostegno di "questa lotta importatissima contro lo sfruttamento, il sistema degli appalti, il caporalato, il lavoro povero" spiega il sindacato SiCobas che ha promosso l’iniziativa e che dallo scorso 30 maggio sostiene lo sciopero dei lavoratori della Rl2, la ditta che ha in appalto i servizi di montaggio, trasporto e facchinaggio per conto di mondo Convenienza.

"Abbiamo chiamato il territorio a continuare ad abbracciare questa vertenza. Siamo in un Comune che da oltre una settimana sta subendo un ricatto gravissimo da parte di un’azienda che ha portato in piazza Dante, sotto il Municipio, furgoni aziendali guidati da capi, capetti e caporali per richiedere al Comune stesso e alle istituzioni il via libera allo sfruttamento. Siamo di fronte ad un’azienda che non ha digerito la richiesta arrivata dal tavolo di crisi regionale: inserire un marcatempo per iniziare a conteggiare e retribuire l’orario di lavoro a fronte di una situazione che vede a oggi i lavoratori costretti a fare i turni di 10-14 ore per sei giorni la settimana".

Barbara Berti