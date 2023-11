Molestie a una bambina, pena ridotta in appello per il volontario di un’associazione sportiva

Firenze, 29 novembre 2023 – In primo grado era stato condannato a una pena di 15 anni, ma la corte di appello ha ridotto la pena a 8 anni e 2 mesi. Il protagonista della vicenda è il volontario di un’associazione sportiva di Firenze, accusato di violenza sessuale su una bambina.

In primo grado, il tribunale di Firenze, ad aprile 2022, aveva condannato il 72enne, pensionato fiorentino, a 15 anni di reclusione e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da bambini e a svolgere lavori che prevedono il contatto abituale con minori. Inoltre fu condannato a versare a titolo di provvisionale una somma di 90 mila euro alla piccola e ai genitori costituitisi parte civile. Poi la sentenza fu impugnata dai difensori.

Al processo in appello, il pg Fabio Origlio aveva chiesto la condanna a 12 anni per il pensionato, ma i giudici della seconda sezione hanno confermato la condanna per uno dei quattro presunti episodi di violenza. Il pensionato, secondo quanto ricostruito, operava come volontario in un'associazione sportiva e accompagnava a casa la bambina dopo gli allenamenti di calcio. In quattro occasioni, tra settembre e ottobre 2019, l'uomo avrebbe abusato della piccola in cambio di denaro. La bambina poi si confidò con la madre che denunciò il pensionato.