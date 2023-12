Misericordia. Paolo Pineti presidente

Paolo Pineti è stato eletto, per la terza volta, presidente della Misericordia di Calenzano. La ratifica è avvenuta, nei giorni scorsi, nella prima seduta del nuovo consiglio (formato da nove membri e costituito dopo le elezioni dello scorso 19 novembre) che ha provveduto alla convalida degli eletti e ad eleggere gli organi statutari. Con Pineti sono stati riconfermati anche Sauro Venturi (vicepresidente), Isabella Giusti (segretaria) e Maresco Bicchi (cassiere). Don Paolo Cioni continua invece a svolgere l’incarico di correttore spirituale. "Sono onorato della mia rielezione – dice Pineti - stimolato dal fatto di aver riportato oltre il 90% di consensi e risultare il primo degli eletti. Questo mi incentiva per il lavoro che mi aspetta, insieme ai colleghi consiglieri e tutto il corpo dei ‘miei’ volontari. L’impegno non mancherà" Il consiglio rimarrà in carica quattro anni.