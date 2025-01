Misericordia in festa. Donati 15 quintali di pane

Dallo "sguardo appassionato di Dio è nata anche l’Arciconfraternita della Misericordia" di Firenze "la scelta audace dei vostri fondatori di identificarsi con la misericordia stessa di Dio, ci rivela la consapevolezza profonda del compito a cui si sentivano chiamati: nella scarsezza di efficaci mezzi materiali e con possibilità di cura assai limitate, anche mettendo a rischio le loro vite, essi desideravano rendere concreto, vicino e reale questo amore di Dio per ogni uomo di ogni ordine e grado sociale". Lo ha detto l’arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli, nell’omelia proclamata nell’Oratorio della Misericordia di Firenze per la celebrazione della Festa di San Sebastiano. Com’è tradizione sono stati sono stati distribuiti i panellini benedetti, quest’anno 18.500, pari a 15 quintali. "Grande la partecipazione da parte dei fiorentini", si spiega: "Fin della primo ore della mattinata si sono recati nelle sezioni della Misericordia di Firenze per ritirare i panellini benedetti, simbolo di fede, di amore verso il prossimo e di vicinanza alla città".