Minimoto . Fine settimana di prove gratuite

Weekend su due ruote per chi vuole guidare una minimoto: l’associazione Time to race propone due giorni di prove gratuite in piazzale Kennedy. Tutti, bambini o adulti, posso mettersi alla prova o migliorare le proprie abilità sabato e domenica dalle 9 alle 18. Informazioni: 380.1821501. Nel pomeriggio di sabato in via Roma, sarà inaugurata la mostra fotografica "Frammenti di viaggio" dedicata alla fotografa Irene Perovich, con ritratti che documentano i suoi viaggi tra Africa e Asia. Sarà aperta fino al 25 novembre.