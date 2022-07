Le cento pizzerie migliori d'Italia: dieci sono in Toscana, ecco quali

Firenze, 28 luglio 2022 - Che la medaglia d'oro della classifica stiilata da 50 Top Pizza, la guida ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro spettasse alla Campania c'era da aspettarselo, con trenta pizzerie in terra partenopea tra le migliori dello Stivale. Non stupisce più di tanto che, anche per probabilità statistica, quella d'argento e quella di bronzo siano contese lì lì tra le due regioni più popolose d'italia, Lazio e Lombardia, per appena una distanza, rispettivamente tredici e dodici locali a testa e torna il cliché della storica competizione tra figli della lupa e meneghini. Ma in terra etrusca, arriva la sorpresa che fa gioire gli amanti del piatto italiano per eccellenza: appena un gradino sotto il podio, c'è la nostra Toscana con ben dieci pizzerie. Per la verità anche qui buona parte del merito va alla Campania: tra i titolari dei locali vincenti, infatti, diversi ne portano il dna e il know how dell'arte bianca. La notizia è arrivata l'altro ieri in diretta streaming, durante la presentazione della guida nella serata condotta dal presentatore Federico Quaranta. 1) 'O Scugnizzo Di tutta la Toscana la migliore è ad Arezzo: 'O Scugnizzo in via de' Redi, nel centro storico, sedicesimo posto nella top list. "Nell’aretino il casertano Pierluigi Police, coadiuvato ormai da anni dal figlio Gennaro, ha sicuramente il privilegio di essere il pizzaiolo che più rappresenta l’identità della vera pizza napoletana, quella con i giusti pomodori e fior di latte, gli impasti curati e digeribili e il giusto costo - spiega 50 Top Pizza - Ambiente semplice ma curato, forno a vista e possibilità di mangiare nei gradevoli tavoli all’aperto. Tutte molto buone le pizze, su tutte le classiche Margherita e marinara ma anche le bianche e le fritte si fanno ricordare. Più che buona la selezione di birre e quella ...