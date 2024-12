"Mezzo rotto" non si ferma, Alessandra Amoroso a Firenze

Anni di successi e un nuovo traguardo raggiunto proprio martedì. Il singolo Mezzo rotto di Alessandra Amoroso, in collaborazione con la giovanissima rapper BigMama, ha raggiunto la vetta del doppio disco di platino, rimanendo in testa alle classifiche per molte settimane.

Ed è proprio la cantautrice uscita da Amici a portare i suoi successi al Mandela Forum, stasera (ore 21) a Firenze per “Fino A Qui In Tour“.

Un modo anche per empatizzare con il pubblico che nei palazzetti aspetta di ascoltare l’ultimo singolo Si mette male, scritto insieme a Tananai e con Davide Simonetta, ormai uno dei più grandi produttori italiani, Alessandro Raina ed Enrico Wolfgang Cavion.

Un brano che porta Amoroso di nuovo altrove rispetto alle classiche ballad e che porta all’ascoltare un detto non detto che traspare anche dalla modulazione della vocalità dell’artista, che non nasconde in alcuni tratti la sua sensualità.

Ma non solo i recenti successi, sono tanti i brani che hanno fatto la storia della canzone italiana in questi oltre quindici anni di carriera: Vivere a colori, Immobile, Comunque andare, ma anche la canzone portata al Festival di Sanremo 2024 e che dà il nome al tour di questo anno, Fino a qui.

E poi, Alessandra Amoroso è anche il simbolo delle hit estive cantate insieme al gruppo dai tanti successi sotto l’ombrellone, i Boomdabash, che insieme hanno fatto rimbombare nell radio di tutta Italia Mambo Salentino e Karaoke, passando per le più classiche Camera 209 e Notti blu.

Tante quindi le emozioni che scaturirà nei suoi fan: dalla nostalgia delle ballad degli inizi, ai grandi successi dei primi anni duemila, passando per i brani uptempo che hanno scandito le estati pre-pandemia, finendo con le nuove, immancabili performance, che hanno stupito anche all’ultimo Festival della canzone italiana e che continua a far battere il cuore a tutto il suo pubblico.

Sono ancora disponibili i biglietti per la data fiorentina di questa sera al Mandela Forum sui vari store online come www.bitconcerti.it e www.ticketone.it.

Ma è possibile acquistarli anche nei punti prevendita di Box Office Toscana:

(www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Lorenzo Ottanelli