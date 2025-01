Mezzo pesante urta una pianta e dalla cisterna esce gasolio. Viabilità interrotta sulla Strada della Futa

Barberino del Mugello (Firenze), 13 gennaio 2025 – Un incidente stradale, con fuoriuscita di gasolio si è verificato nel comune di Barberino del Mugello sulla SR65 (la Strada della Futa) all’altezza del Castello di Cafaggiolo.

Coinvolto un mezzo pesante per il trasporto di idrocarburi, che urtando una pianta ad alto fusto ha lesionato la cisterna con la conseguente fuoriuscita di gasolio. Sul posto due squadre di vigili del fuoco e il nucleo NBCR per la messa in sicurezza e per predisporre l’eventuale travaso. La viabilità è interrotta.