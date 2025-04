Falferi lascia comando Legione Toscana: "Grazie a tutti i militari per il loro impegno"

Cerimonia di saluto, alla caserma Baldissera di Firenze, per la cessione del comando della legione Carabinieri Toscana: il generale Lorenzo Falferi lascia, dopo circa un anno e mezzo, l’incarico, perché destinato al comando generale dell’Arma a Roma quale capo del primo reparto. Nel corso della cerimonia, presieduta dal comandante interregionale Podgora, generale Aldo Iacobelli, Falferi ha consegnato il vessillo del comando al vice comandante, colonnello Emilio Mazza. Falferi, nel suo intervento di commiato, "ha ringraziato tutti i militari delle diverse articolazioni che operano in Toscana per il grande impegno quotidianamente profuso verso il prossimo e diretto a fornire risposte sempre più qualificate ed aderenti alle mutate esigenze di sicurezza del territorio e degli abitanti della Toscana". Il generale ha inoltre ringraziato tutte le autorità presenti "per la fattiva e proficua collaborazione". La nomina per il comando della legione Carabinieri Toscana sarà fatta nella prossime settimane. Secondo quanto emerge, sarebbero due i profili più accredita per rivestire il ruolo.

Alla cerimonia erano presenti la sindaca Sara Funaro, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il presidente della Corte d’appello, Alessandro Nencini, il procuratore generale della Corte d’appello, Ettore Squillace Greco, il procuratore capo della Repubblica di Firenze, Filippo Spiezia, e il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli.

Pie.Meca.