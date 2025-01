Livorno, si schianta con la propria auto contro il casello dell’autostrada

Livorno, 13 gennaio 2024 – Si è schiantato con la sua auto contro il casello autostradale, un episodio analogo a quello capitato qualche mese fa alla barriera di Rosignano, ma per fortuna stavolta non ci sono state vittime.

E’ successo sull’A12, a Livorno, in direzione Nord. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il conducente dalle lamiere. La macchina, una Ford Kuga, per cause in corso di accertamento è finita contro la struttura del casello. L’uomo, una volta estricato dall’auto, è stato affidato al personale medico per le cure.