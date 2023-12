Mezzana, la svolta green. Via ai lavori per il nuovo fontanello di acqua

Sono partiti a Pontassieve i lavori per la realizzazione del nuovo fontanello di acqua potabile nei pressi dei giardini pubblici di via Raffaello Sanzio, in zona Mezzana. Un’area tra le più popolose e frequentate del capoluogo, nella quale vive una parte importante dei residenti di Pontassieve. L’opera è finanziata grazie all’ottenimento di fondi Pnrr per la cifra di sessantamila euro, destinati anche ad una riqualificazione della zona verde del parco circostante. La struttura, nel giro di poco tempo, si aggiungerà a quelle già presenti sul territorio del comune: in zona Villini, a Molino del Piano, a Montebonello e a Sieci. L’impianto consentirà di incentivare le buone pratiche nei confronti dell’ambiente tramite il consumo da parte dei cittadini di acqua proveniente dall’acquedotto, con forte limitazione dell’uso delle bottiglie di plastica e con conseguente riduzione di rifiuti e, direttamente e indirettamente, di emissione di CO2 nell’atmosfera.

Leonardo Bartoletti