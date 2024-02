"Mezza Maratona a Scandicci: Chiusure e deviazioni per la sicurezza"

Arriva la mezza maratona, ecco tutte le chiusure. Domenica mattina dalle 9 divieto di transito in centro per la Mezza Maratona e la Passeggiata della Legalità. A organizzare la viabilità è l’ufficio Traffico della Polizia municipale. Come nelle precedenti edizioni della Mezza Maratona, anche quest’anno è fissata la chiusura del traffico, anche per i residenti. Nell’orario della manifestazione il divieto è in vigore nell’area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade (le vie perimetrali restano aperte): piazza Marconi, via Dante, via Paoli, via Roma, via delle Cascine, via Fanfani, via dei Ciliegi, vie della Costituzione, Sette Regole, Bachelet, Codignola, Pisana nel tratto compreso tra le vie Codignola e Baccio da Montelupo e Baccio da Montelupo tra via Pisana e il fiume Greve; anche viale Moro sarà chiuso in direzione Scandicci, dall’incrocio con viuzzo del Roncolino. A controllare le postazioni filtro e i circa ottanta incroci interni saranno oltre cento volontari dell’organizzazione. Durante la chiusura del centro sarà in ogni caso possibile raggiungere le farmacie di turno.