Le cure palliative si raccontano: un convegno al Meyer Health Campus

Firenze, 28 maggio 2025 – “Le cure palliative si raccontano”: è questo il titolo del convegno in corso al Meyer Health Campus promosso da Fondazione CasaMarta e Aou Meyer Irccs nell’ambito della quarta edizione del Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche 2025. Il convegno, aperto agli operatori sanitari e alla popolazione, rappresenta un importante momento di confronto per gli addetti ai lavori e non solo.

Nel corso della mattinata è stato il tema delle cure palliative come diritto in tutte le situazioni di fragilità e di tutti i percorsi che possono e devono essere attivati quando un bambino ha una malattia considerata inguaribile. Benedetta Fantugini, presidente della Fondazione CasaMarta, ha concluso i lavori con un intervento dedicato all’Hospice pediatrico regionale, una partnership tra pubblico ed Ets.

