Merce esposta in strada, maxi multe e sequestri in via Faenza a Firenze

Firenze, 11 aprile 2024 - Sei multe da 5mila euro l’una con sequestro della merce a 6 attività diverse di via Faenza. E’ il bilancio di un controllo della polizia municipale effettuato ieri pomeriggio pere esposizione di merce su area pubblica senza autorizzazioni. Il controllo di ieri ha visto, oltre alle sanzioni, anche il sequestro della merce esposta senza titolo per strada, circa 300 pezzi di cui la maggior parte sono valige tipo trolley, giubbotti di pelle, borse e braccialetti vari. L’intervento della municipale si inserisce nell’ambito dei controlli per il decoro e il rispetto delle regole sull’uso del suolo pubblico in corso da parte dei reparti tutela del consumatore e autorizzazioni.