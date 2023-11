Mercato Si torna all’orario lungo

Mercato, passa l’orario lungo. Dopo la sperimentazione della fiera, l’amministrazione in accordo con le associazioni di categoria punta a una nuova ordinanza per riportare l’orario di chiusura alle 18.

Gli alimentari avranno sempre facoltà di andare alle quindici (ma se vogliono restare possono farlo) mentre i non alimentari hanno come termine ultimo per lasciare piazza Togliatti le diciannnove e trenta , poi arriverà Alia a fare le pulizie dell’area mercatale. E riportarla allo stato precedente.

"Alla fine della fiera abbiamo raccolto le richieste degli ambulanti che volevano una maggiore continuità nell’orario del mercato – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico, Andrea Franceschi – in base alle loro osservazioni abbiamo deciso di tenere fino alle 18 la presenza dei banchi non alimentari.

Per tutto il periodo fieristico abbiamo tenuto d’occhio il mercato; la piazza è rimata piena con gli operatori rimasti fino in fondo. E così con i rappresentanti della categoria abbiamo deciso di tenere fino a giugno, ossia fino all’ingresso dell’orario estivo".

L’amministrazione è al lavoro anche per dare un nuovo impulso al mercato cittadino, perché il momento non è semplice. Gli alimentari reggono, ma soprattutto l’abbigliamento sta vivendo una crisi dalla quale si prova a uscire.

Firenze, ha avviato una trasformazione del mercato delle Cascine, ugualmente a Sesto Fiorentino si sta lavorando per capire come fare.

Questo settembre, l’amministrazione aveva lanciato l’orario ‘spezzatino’ con i non alimentari in uscita entro le diciassette.

Il primo sabato alle quindici la piazza era completamente vuota, poi la Fiera e le richieste di intervento delle associazioni di categoria hanno fatto ‘il miracolo’ di far serrare le fila e riportare il mercato alla normalità.

Passata la Fiera è arrivato l’assetto definitivo, cosa importante anche perché il mercato di Scandicci resta un punto di riferimento a livello metropolitano e aiuta molto i commercianti su base fissa.

I cittadini avevano necessità diorari definiti. Adesso serve la riqualificazione, del mercato che l’amministrazione si è impegnata a portare avanti con gli ambulanti, che sperano possa cominciare dal periodo natalizio.

Fabrizio Morviducci