Mercato, il ritorno in via Roma. Stop totale al traffico: è polemica

Il mercato settimanale torna su via Roma, proprio nel tratto interessato dalla discussa pista ciclabile. E le prove generali si volgeranno oggi pomeriggio. Dalle ore 14 alle 17 infatti ci sarà infatti uno stop generale al traffico fra largo Capitelloni e via Matteotti, per lasciare posto ai banchi. Gli ambulanti dovranno verificare, in questa occasione, la possibilità di adattarsi fisicamente al nuovo assetto della strada. Intanto, la novità riaccende la discussione fra i residenti, che in questi mesi hanno più volte polemizzato con il progetto e soprattutto con i ritardi del cantiere. In origine infatti (era il febbraio 2024), lo spostamento sarebbe dovuto durare solo sei mesi, con la promessa di iniziare a lavorare al futuro trasferimento dei banchi dietro alle elementari. In realtà poi i cantieri si sono protratti fino ad oggi, cosa che ha fatto sperare a molti di poter vedere concretizzato, nel frattempo, il trasferimento nella nuova sede.

Invece, la fine dei cantieri ha riportato i banchi sulla strada. "Ancora siamo in fase di trattativa – ha detto ieri il sindaco Giampiero Fossi – ma contiamo di riuscire a trasferire i banchi entro il 2025 dietro alla scuoale. Intanto lo riportiamo per metà su via Roma e per metà in centro, come era prima dei cantieri, anche per rispondere alle richieste degli ambulanti". Resta la preoccupazione dei cittadini che già si erano lamentanti (alcuni anche con un esposto in Procura) per le dimensioni ristrette della strada, evidenziando le difficoltà del passaggio di un’ambulanza nel caso di presenza di un ingorgo. Situazione ovviamente ancora più complessa in caso di presenza del mercato. Da capire anche quando il ritorno del mercato diventerà effettivo. Per deciderlo (e anche per chiarire le criticità) sarà fondamentale proprio la prova generale di oggi.