Mercato cinese e imprese toscane: esperti a confronto

Firenze, 12 luglio 2023 - Un incontro per fare il punto sulle opportunità e le prospettive che il mercato cinese offre alle imprese italiane, con focus su quelle toscane. Si terrà domani, 13 luglio (ore 16-18.30) a Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo, l’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio italiana in Cina (Ccic), con il patrocinio di Regione Toscana, Confindustria Firenze, Associazione Centro e Centro Studi Valdarno Cultura.

L’iniziativa si focalizzerà sui settori più rilevanti per le imprese regionali fornendo suggerimenti e indicazioni sulle opportunità per il Made in Italy e i servizi che il Sistema Paese in Cina può offrire alle PMI. Media partner dell’evento Italia 7 Gruppo Netweek; sponsor China 2000.

L’incontro, moderato dal giornalista Fabrizio Manfredini, direttore Italia 7 Gruppo Netweek, si aprirà con i saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. A seguire, la presentazione della 4ª edizione del Rapporto Ccic sullo stato di salute delle imprese italiane in Cina a cura di Paolo Bazzoni, presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina e Consigliere di Assocamerestero – Rappresentante Area Asia, Sud Africa, Oceania.

Nel corso dell’incontro interverranno poi Lapo Baroncelli vicepresidente di Confindustria Firenze, Michele Taccetti Ceo di China 2000 e promoter per la Toscana della Camera di Commercio Italiana in Cina, Massimiliano Marzapeni responsabile Toscana Sace Spa, Francesco Samà presidente Associazione Centro, Riccardo Galione amministratore delegato Publi(in) Gruppo Netweek Spa, Paolo Bovo technical sales director di Atop Spa.